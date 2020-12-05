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Общество / Происшествия
5 декабря 2020, 16:26

В Среднеуральске загорелся ангар с дизельным топливом

На ул. Четвёртая, 11 загорелось имущество в цехе по производству бетонной смеси.

На ул. Четвёртая, 11 загорелось имущество в цехе по производству бетонной смеси. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Среднеуральске сегодня днём произошёл крупный пожар на территории одного из предприятий. На площади 500 кв. метров полыхал ангар, в котором находилось дизельное топливо.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 12:27.  На ул. Четвёртая, 11 загорелось имущество в цехе по производству бетонной смеси. Помимо ёмкостей с дизельным топливом в горящем стальном ангаре находился автомобиль. 

На место происшествия  прибыли девять пожарных машин и 25 человек личного состава. Тушение огня осложнялось большой горючей загрузкой помещения и удалённостью водоисточника. Воду пришлось возить от пожарного гидранта, расположенного в двух километрах.

В 13:41 огнеборцы локализовали пожар на площади 500 м. кв. В 14:04  открытое горение было ликвидировано. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседний ангар.

В 16:09 все работы на месте пожара были завершены. Причина возгорания устанавливается.

Областная газета Свердловской области

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