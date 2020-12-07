В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, сбивший четверых детей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге будут судить жителя Челябинской области. Двигаясь по улице Бахчиванджи со стороны Арамильского тракта, мужчина наехал на четверых несовершеннолетних пешеходов.

Ранее об инциденте, который произошёл днём, 27 августа, рассказывала "Областная газета". Водитель за рулём автомобиля Renault Sandero ехал от Арамиля в сторону посёлка Исток и сбил четверых детей, которые в этот момент переходили дорогу. Травмы получили две девочки 7 и 9 лет и два мальчика 4 и 11 лет.

По версии следствия, мужчина не соблюдал скоростной режим и ехал со скоростью 60 км/ч, а не 20 км/ч, как того требовал знак. В результате аварии один ребёнок получил сочетанную травму головы, туловища, разрыв ткани лёгкого. Эксперт расценил это как причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В рамках соглашения с законными представителями несовершеннолетних обвиняемый компенсировал моральный и материальный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.