В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти мужчины после пожара на улице Пионеров

Территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи организовали проверку по факту пожара на ул. Пионеров. В результате происшествия погиб пожилой мужчина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, сообщение об обнаружении погибшего поступило в следственный отдел вечером 6 декабря. По предварительным данным, пожар произошёл в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Его площадь составила 40 кв. метров. В огне погиб хозяин квартиры 1946 года рождения.

В ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что мужчина скончался не в самой квартире, а в подъезде. Врачи пытались его спасти, но безрезультатно. Кроме того, в результате пожара пострадал молодой человек 2003 года рождения, учащийся Уральского политехнического колледжа. Он был доставлен в детскую городскую больницу №9. Врачи диагностировали у него резаные раны предплечий (во время задымления юноша разбил стекло на балконе руками) и отравление угарным газом. После оказания помощи молодого человека отпустили домой.

Предварительно известно, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём. Очаг возгорания находился внутри квартиры.

Точные причины пожара и смерти мужчины установят в ходе экспертиз. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.