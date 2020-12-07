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Общество / Происшествия
7 декабря 2020, 14:51

В торговом центре Первоуральска загорелся натяжной потолок

Сгоревший потолок

Сотрудникам обувного магазина удалось потушить пожар до прибытия огнеборцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В торговом центре на улице Трубников в Первоуральске произошло возгорание натяжного потолка. Сотрудникам обувного магазина удалось потушить пожар до прибытия огнеборцев.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 12:25. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, причиной возгорания натяжного потолка на втором этаже здания стало замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Благодаря срабатыванию автоматической системы пожаротушения и оперативным действиям сотрудников ТЦ огонь был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС. На место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет.

Областная газета Свердловской области

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