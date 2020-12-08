В Екатеринбурге восстановили газоснабжение на Металлургов

Установлено, что повреждение газопровода высокого давлениен диаметром 219 мм произошло при проведении земляных работ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала ночью устранили повреждение на газопроводе в районе Металлургов, 80. Из-за аварии приостанавливалась работа котельной, которая обслуживает три автосалона и строительный гипермаркет.

Установлено, что повреждение газопровода высокого давления диаметром 219 мм произошло при проведении земляных работ. Жизнеобеспечение населения в Екатеринбурге нарушено не было.

"Устраняли последствия специалисты газовой службы. На месте дежурили спасатели. Около полуночи аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение восстановлено", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.