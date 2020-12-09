В Сысертском ГО утром горела больница

Установлено, что горело оборудование в рентген-кабинете на первом этаже двухэтажного здания поликлиники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Поликлиника Бобровской больницы загорелась 9 декабря около 11:00. Из горящего здания спасатели эвакуировали 11 пациентов и 21 сотрудника.

На место происшествия по повышенному номеру "Пожар № 2" в посёлок Бобровский Сысертского ГО выезжали 38 спасателей на 10 спецмашинах.

"Установлено, что горело оборудование в рентген-кабинете на первом этаже двухэтажного здания поликлиники. Площадь пожара составила 5 кв. м. Огонь был локализован в течение часа", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.