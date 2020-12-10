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10 декабря 2020, 07:37

Пожар на стройплощадке в Екатеринбурге тушили с помощью передвижного водоёма

спасатели тушат пожар

Установлено, что на площади 54 кв. м полыхали строительные вагончики. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала полыхали четыре строительных вагончика на стройплощадке на Кольцевой автодороге. Спасателям пришлось использовать передвижной пожарный водоём ёмкостью 13 куб. м.

Известно, что в районе п. Кольцово в Екатеринбурге новую площадку строит хлебокомбинат "СМАК". На место происшествия накануне вечером выезжали 15 спасателей на пяти спецмашинах. Установлено, что на площади 54 кв. м полыхали строительные вагончики.

"В связи с удалённостью ближайшего источника противопожарного водоснабжения на 3 км от места пожара, для бесперебойной подачи огнетушащих веществ был задействован передвижной пожарный водоём. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на другие строительные вагончики. Огонь был потушен в течение пяти минут", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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