В Екатеринбурге поймали волгоградцев, обманувших пенсионера под видом студентов из Европы

Задержанные могут быть причастны к иным аналогичным преступлениям, совершённым в Екатеринбурге. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мошенников из Волгограда, обманувших пенсионера. Молодые люди представились студентами из Европы и «заняли» у пожилого мужчины 460 тысяч рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в полицию обратился житель уральской столицы 1938 года рождения. По словам пенсионера, 21 ноября на ул. Металлургов к нему подошли двое молодых людей. Они представились уроженцами одной из республик в Южной Европе - студентами одного из свердловских вузов, которым грозит отчисление. Злоумышленники рассказали, что им необходимы деньги, чтобы вернуться домой и попросили у пенсионера денег, пообещав вернуть долг с процентами.

Сердобольный мужчина снял в банкомета 460 тысяч рублей и отдал незнакомцам. После этого потерпевший ещё несколько дней ждал, когда ему вернут деньги. Поняв, что стал жертвой мошенников, пенсионер обратился в полицию.

Подозреваемых удалось задержать 2 декабря. В операции приняли участие сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области при участии бойцов Росгвардии.

«Студентами из Европы» оказались безработные жители Волгограда 1994 и 1997 годов рождения. Старший из них ранее уже был судим за кражу. Молодые люди не стали отрицать свою вину. Деньги они к тому моменту уже потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых следственным подразделением отдела полиции № 8 возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к иным аналогичным преступлениям, совершённым в Екатеринбурге.