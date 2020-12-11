В Свердловской области от укусов животных пострадали 8,5 тысячи человек

В Свердловской области от укусов животных пострадали 8,5 тысячи человек. Фото: Алексей Кунилов.

С начала года от укусов животных пострадали 8 567 жителей Свердловской области. Из них 208 человек – в результате нападения диких животных.

Как рассказали "Областной газете" в региональном Управлении Роспоребнадзора, в прошлом году от укусов животных пострадало 9 956 граждан, в том числе 245 - от укусов диких зверей.

Санврачи напоминают, что при контакте с инфицированным животным человек может заразиться бешенством. При отсутствии профилактики у больного в 100% случаев наступает летальный исход. Единственный способ уберечь себя – вакцина.

Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки. Однако в последнее время в эпизоотический процесс всё больше вовлекаются домашние и сельскохозяйственные животные (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот). Кроме того, свердловчане активно подкармливают в парках белок, что, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей.

Чтобы не стать жертвой болезни, важно соблюдать ряд правил: приобретать животных в специализированных организациях, проводить ежегодную их вакцинацию, избегать контактов с безнадзорными животными, при укусе обращаться в медучреждение, где обязаны немедленно оказать первую медпомощь.

Случаи заболевания бешенством у людей не регистрировались в Свердловской области с 2013 года.

Напомним, в Свердловской области регулярно ведётся работа по вакцинации диких животных от бешенства. В этом году в лесах планировалось разложить 600 тысяч доз вакцины.

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