В Дегтярске полыхала дверь в квартиру, принадлежащую чиновникам мэрии

Пожар произошёл на третьем этаже многоэтажного жилого дома на ул. Комарова в Дегтярске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В четверг, 10 декабря, в многоэтажном жилом доме на ул. Комарова в Дегтярске произошёл пожар. Горела металлическая сейф-дверь квартиры, в которой по договору найма проживают два представителя городской администрации.

Сообщение о пожаре поступило около 13:00. В результате пожара на площади 6 квадратных метров повреждена входная дверь и пол в квартире на 3-ем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сыщики установили, что легковоспламеняющаяся жидкость была пролита на металлическую сейф-дверь, которая от огня пострадала незначительно. В этом жилище, принадлежащем мэрии, по договору найма проживает два представителя городской администрации. Ни один из них не пострадал, равно как и другие жильцы дома", - прокомментировал происшествие пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По факту возгорания сотрудники МВД проводят проверку, опрос соседей с целью установления свидетелей и очевидцев. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего.

Как сообщают СМИ, данная квартира принадлежит мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Получить оперативный комментарий от главы города не удалось.

Отметим, что Вадим Пильников был избран мэром Дегтярска осенью 2018 года. Эпопея с выборами главы Дегтярска тянулась около двух лет. Срок полномочий прежнего мэра Игоря Бусахина истёк осенью 2016 года. Конкурс по выборам нового градоначальника назначался трижды. Два первых конкурса были признаны несостоявшимися.