В Екатеринбурге полыхал склад с утеплителями для труб

Тушение огня осложнялось сильным задымлением. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В посёлке Совхозном под Екатеринбургом сегодня ранним утром произошёл крупный пожар на складе с утеплителями для труб. Тушение огня осложнялось сильным задымлением.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на промышленной площадке на ул. Городской, 1А в посёлке Совхозном поступило в экстренные службы в 9:26.

Известно, что огонь вспыхнул в пристрое к производственно-складскому зданию, где хранился утеплитель для труб. Пламя быстро распространилось на складское помещение.

Из-за сильного задымления внутри горящего здания работали четыре звена газодымозащитной службы. На месте происшествия был развёрнут штаб пожаротушения. Огнеборцам удалось оперативно остановить распространение огня на площади 150 кв. м. В 10:34 пожар был локализован, в 11:02 открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции.

По данным МЧС, в момент начала пожара людей в здании не было. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В общей сложности в тушении склада были задействованы 15 пожарных машин и 54 спасателя.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для мониторинга состояния воздуха на месте пожара работает инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

Причину произошедшего предстоит установить пожарным дознавателям.