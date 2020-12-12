В Екатеринбурге избили женщину-врача, прибывшую по вызову к ребёнку

Обстоятельства произошедшего будут установлено после того, как мужчина протрезвеет. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил женщину-медика, прибывшую по вызову к ребёнку. Полиция уже задержала дебошира.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило сегодня утром в городской отдел полиции № 3 от заведующего отделением неотложной помощи одной из детских поликлиник Екатеринбурга. В переулке Трамвайный, 3 жестоко избили женщину-врача, которая прибыла по вызову к больному ребёнку.

Прибывший отряд полиции задержал 46-летнего местного жителя с признаками сильного алкогольного опьянения. Дебошира доставили в дежурную часть территориального ОВД.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство (ст. 20.1). Все обстоятельства произошедшего будут установлено после того, как мужчина протрезвеет.

Сегодня полиция примет решение о возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Статья предусматривает от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы. Известно, что ранее задержанный уже был судим за похожее преступление.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбург организовано проведение доследственной проверки. Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет совершения им преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи), а также статьёй УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей - в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы.