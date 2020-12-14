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14 декабря 2020, 07:35

В посёлке Бобровский сгорели два дома и баня

Пожар в посёлке Бобровский

Запах гари в посёлке ощущался до ночи, чёрный дым было видно на подъездах к посёлку. Фото: Александр Чокан

В свердловском посёлке накануне вечером тушили крупный пожар на площади 204 кв. м. В Бобровском полыхали два частных дома, баня и надворные постройки.

На место происшествия на ул. Ленина в Сысертском ГО выезжали 12 спасателей на пяти спецмашинах.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 22:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как рассказали "Облгазете" очевидцы, запах гари в посёлке ощущался до ночи, чёрный дым было видно на подъездах к посёлку. Пожарные машины набирали воду от близлежащих колонок. Пострадавших нет. По словам местных жителей, пожары в последнее время у них случаются почти каждую неделю.

Добавим, что накануне вечером частный дом и надворные постройки заорелись также в Горноуральском ГО. В п. Черноисточинк на ул. Красных Партизан выезжали 9 спасателей. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: Александр Чокан
Областная газета Свердловской области

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