На трассе Пермь - Екатеринбург в результате столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки

Авария произошла накануне вечером на 211-м км трассы. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На трассе Пермь - Екатеринбург произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла накануне вечером на 211-м км трассы в Ачитском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем DAF, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате столкновения 25-летний водитель легковушки, житель Красноуфимска, погиб на месте происшествия, ещё до приезда скорой. Его стаж вождения составлял четыре года.

В автомобиле также находился 21-летний мужчина. Пассажир скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель грузовика, житель Смоленской области, в результате аварии не пострадал. 53-летний мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что двигался в сторону Екатеринбурга, и когда на его полосу неожиданно выехал легковой автомобиль, он вывернул руль вправо, однако избежать столкновения не удалось.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД изъята запись видеорегистратора легкового автомобиля. «Судя по записи скорость движения в момент ДТП составила 155 км/ч, во время движения водитель и пассажир слушали музыку и подпевали» - добавили в УГИБДД.

Окончательную причину ДТП установят в ходе следствия.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о тройном ДТП, произошедшем на трассе Екатеринбург - Серов. В аварии погибло два человека, ещё пятеро получили травмы, в том числе двое детей.

Читайте также:

Названы два самых опасных участка на дорогах Екатеринбурга.