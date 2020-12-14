Выстреливший соседу в голову екатеринбуржец предстанет перед судом

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего соседу в голову из-за замечания на поведение детей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении мужчины 1983 года рождения. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, не доведённое до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам").

По версии следствия, указанное преступление было совершено вечером, 24 марта 2020 года. Потерпевший пришёл домой к обвиняемому, чтобы уладить конфликт, произошедший ранее между его супругой и хозяином квартиры. Женщина пожаловалась на поведение детей обвиняемого на детской площадке, после чего мужчина её ударил.

Обвиняемый встретил потерпевшего на лестничной площадке и после требования объясниться, вернулся в квартиру, взял огнестрельное оружие ограниченного поражения калибра 18/45 мм и без объяснения причин выстрелил соседу в голову. Пострадавший упал и потерял сознание, ударившись головой об пол лестничной площадки.

Врачи диагностировали у раненого мужчины открытую черепно-мозговую травму в виде перелома костей свода черепа, ушиба головного мозга средней степени, огнестрельной раны в лобной области с инородным телом в полости черепа и гематомой в области головы. Травмы были квалифицированы экспертом как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший выжил только благодаря своевременной медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.