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Общество / Происшествия
14 декабря 2020, 12:59

В Полевском перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из гаражей

гараж

В Полевском перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из гаражей. Фото: Павел Ворожцов.

Перед судом предстанет уроженец Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в серии краж имущества из частных гаражей, расположенных на территории Полевского.

В результате его незаконных действий пострадали 54 человека. Общая сумма причинённого ущерба составляет свыше 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношение мужчины прокуратура Полевского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в совершении преступлений по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).

Для рассмотрения по существу дело направлено в Полевской городской суд.

Областная газета Свердловской области

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