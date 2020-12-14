В Полевском перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из гаражей

В Полевском перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из гаражей. Фото: Павел Ворожцов.

Перед судом предстанет уроженец Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в серии краж имущества из частных гаражей, расположенных на территории Полевского.

В результате его незаконных действий пострадали 54 человека. Общая сумма причинённого ущерба составляет свыше 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношение мужчины прокуратура Полевского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в совершении преступлений по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).

Для рассмотрения по существу дело направлено в Полевской городской суд.