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Общество / Происшествия
14 декабря 2020, 16:34

В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мужчина. Его 6-летний сын в больнице

ДТП

В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мужчина. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня в Екатеринбурге на Старой Сортировке произошло смертельное ДТП. Жертвой стал 41-летний мужчина, его 6-летний сын пострадал.

Установлено, что возле дома № 79 по ул. Техническая автомобиль  LADA Priora, двигаясь со стороны Маневровой, выехал на трамвайные пути и допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия 41-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Его 6-летний сын доставлен в детскую больницу с травмой головы. За жизнь мальчика борются медики.

По словам 47-летнего автолюбителя, он двигался со скоростью 70-80 км/ч (скорость на данном участке дороги не должна превышать 60 км/ч). Во время движения машину занесло на трамвайные пути, где и произошло столкновение с пешеходами.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инспекторы  установили личности пострадавших и опросили очевидцев.  Водитель направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина ДТП и обстоятельства нахождения пешеходов на трамвайных путях будут установлены в ходе следствия.

Как ранее сообщала "Областная газета", на трассе Пермь - Екатеринбург произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовиком. В результате аварии 25-летний водитель легковушки, житель Красноуфимска, погиб на месте происшествия, ещё до приезда скорой. Его стаж вождения составлял четыре года.

Областная газета Свердловской области

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