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Общество / Происшествия
14 декабря 2020, 17:11

На Белоярском водохранилище спасли рыбака на отколовшейся льдине

Катер на воздушной подушке

Любителя подлёдной рыбалки оперативно доставили на берег на катере с воздушной подушкой. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области на Белоярском водохранилище откололась льдина с рыбаком. Мужчину спасли сотрудники МЧС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о происшествии поступила на телефон 112 сегодня около 13:00. В результате образования трещины на льду оторвался участок льдины, на котором находился рыбак в рыболовной палатке.

На помощь мужчине выехали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Центра спасения Заречного на катере с воздушной подушкой. Любителя подлёдной рыбалки оперативно доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Рыбаком оказался житель Заречного. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей за выход на лёд в зоне действия запрещающего знака.

Добавим, что с начала образования льда на водоёмах Свердловской области произошло 8 происшествий, в результате которых погибли шесть человек.

Областная газета Свердловской области

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На Белоярском водохранилище спасли рыбака на отколовшейся льдине