В Екатеринбурге полицейские вынесли из горящего дома мужчину

В Екатеринбурге полицейские вынесли из горящего дома мужчину. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции пришли на помощь мужчине. Его вынесли из горящего дома.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ночью во время патрулирования территории Верх-Исетского района машину полицейских остановил молодой человек. Он сообщил о пожаре в частном доме.

Сотрудники третьей роты городского полка ППСП – прапорщик полиции Александр Рычков, сержант полиции Павел Шеховцев и старший сержант полиции Дмитрий Жученко – направились на место происшествия. Полыхал садовый дом.

Патрульным пришлось выбить дверь. В помещении они обнаружили мужчину. Он пытался выбраться наружу, но, надышавшись дымом, потерял сознание, не дойдя до двери.

Поскольку была вероятность взрыва газового баллона, мужчину отнесли подальше от дома. Также из опасной зоны полицейские вывели пса, сидевшего на привязи в вольере. К месту пожара были вызваны сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Мужчина госпитализирован в медучреждение с ожогами. Причины возгорания устанавливаются. Руководство УМВД России по Екатеринбургу планирует поощрить полицейских.