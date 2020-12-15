В Башкирии после пожара в Доме милосердия введён режим ЧС

В Абзелиловском районе Башкирии после пожара в Доме милосердия введён режим ЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сегодня ночью в Абзелиловском районе Республики Башкортостан произошла трагедия. Во время пожара в Доме милосердия погибли 11 человек.

Информация об инциденте в деревне Ишбулдино поступила на пульт диспетчера в 2:53. На улице Кизильской горело деревянное одноэтажное строение, зарегистрированное как Дом милосердия, сообщает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

К месту пожара на шести сцецмашинах выезжали 16 огнеборцев. До приезда спасателей из здания эвакуировались четыре человека. В ходе тушения в доме были обнаружены тела 11 погибших. Полная ликвидация пожара объявлена в 6:00.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям по Республике Башкортостан работает оперштаб. Назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

О трагедии также информировал глава администрации муниципального района Абзелиловский Ильдар Нафиков. На личной странице в Facebook он заявил, что в здании 1960-х годов постройки находилось 16 человек.

"В 3:17 на место прибыла группа добровольной пожарной команды Халиловского СП. Из огня удалось вывести пятерых. Несмотря на сработавшие извещатели, 11 человек спасти не удалось... Нахожусь на месте", – сказал глава муниципалитета, добавив, что в районе введён режим ЧС.