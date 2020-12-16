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16 декабря 2020, 07:53

В Качканаре ночью сгорел микроавтобус

Сгоревшая машина

На тушение Fiat Ducato ушло около четырёх минут, однако микроавтобус спасти не удалось. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Качканаре в ночь на 16 декабря полыхал дорогой микроавтобус Fiat Ducato. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Сообщение о возгорании фургона на ул. Бажова поступило в диспетчерскую в 4:46. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"На тушение Fiat Ducato ушло около четырёх минут, однако микроавтобус спасти не удалось. Он выгорел полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная стоимость микроавтобусов итальянской компании начинается от 2 миллионов рублей.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

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