В Качканаре ночью сгорел микроавтобус

В Качканаре в ночь на 16 декабря полыхал дорогой микроавтобус Fiat Ducato. Площадь пожара составила 8 кв. м.
Сообщение о возгорании фургона на ул. Бажова поступило в диспетчерскую в 4:46. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.
"На тушение Fiat Ducato ушло около четырёх минут, однако микроавтобус спасти не удалось. Он выгорел полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Добавим, что розничная стоимость микроавтобусов итальянской компании начинается от 2 миллионов рублей.
Сюжет
Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.