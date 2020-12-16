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Общество / Происшествия
16 декабря 2020, 09:30

В Екатеринбурге из задымлённого студенческого общежития эвакуировались 146 человек

машины МЧС

В Екатеринбурге из задымлённого общежития института эвакуировались 146 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге рано утром из общежития Уральского юридического института МВД России (ул. Таганская) эвакуировались 146 человек. Причиной стало задымление в здании.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 5:36. К месту происшествия на 13 спецмашинах выезжали 49 огнеборцев.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 146 человек. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что в коридоре на втором этаже здания произошло короткое замыкание проводки без последующего горения.

Ранее "Областная газета" рассказывала ещё об одном инциденте. В Качканаре в ночь на 16 декабря полыхал дорогой микроавтобус Fiat Ducato. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Областная газета Свердловской области

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