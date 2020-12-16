В одном из пригородных домов Екатеринбурга обнаружены трое погибших

По предварительной версии, причиной гибели жителей дома стало отравление угарным газом. Фото: Галина Соловьёва.

В правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении тел трёх взрослых человек в одном из частных домов на улице Кичигинская в посёлке Совхозный. По предварительной версии, причиной их гибели стало отравление угарным газом.

Сообщение об обнаружении тел поступило в дежурную часть ОП-4 УМВД по Екатеринбургу около 14:00 16 декабря.

"Личности погибших представители МВД установили достаточно быстро. Это хозяйка жилища по имени Галина, 1962 г.р., её муж Евгений, 1966 г.р., и их дочь Анастасия, 1998 г.р. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа и лично врио начальника полиции города Алексей Левченко, руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ Вадим Терновой и прокурор Ленинского района Вахит Мухамадеев", - прокомментировал происшествие пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, при проведении замеров сотрудниками газовой компании было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. Отмечается, что собственник жилого дома не заключал договора с газовой компанией на техобслуживание газового оборудования.

Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура Ленинского района взяла проведение доследственной проверки по факту гибели трёх человек под свой контроль.