Для борьбы с африканской чумой свиней в Свердловской области сократят численность диких кабанов

Согласно плану мероприятий по борьбе с АЧС, домашним свиньям уготована участь постоянного пребывание в хлеву без свободного выгула. Фото: Алексей Кунилов

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС), введённый губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на территории нашего региона 27 ноября, продержался совсем недолго. 16 декабря на портале pravo.gov66.ru было опубликовано распоряжение главы области №243-РГ об отмене ограничительных мероприятий, 11 декабря, карантин снят. Торговый объект в Нижнем Тагиле, где был выявлен опасный для животных вирус, работает в штатном режиме.

В этот раз Среднему Уралу повезло: опасный вирус, от которого страдает свиноводство десятков областей страны, не проник на наши животноводческие объекты и был локализован в месте обнаружения – на предприятии торговли. Напомним, как писала «Облгазета» в №229 от 08.12.2020, полуфабрикат из свинины, инфицированный вирусом африканской чумы свиней, был завезён в Свердловскую область в середине ноября одной из оптовых фирм и обнаружен специалистами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области и департамента ветеринарии региона в цехе переработки ИП Колосюк А.В. в Нижнем Тагиле. Работу в цехе сразу же остановили, специалисты ветслужбы приступили к ликвидации очага инфекции.

Ситуация усугублялась тем, что вблизи Нижнего Тагила располагается одно из крупнейших свиноводческих предприятий области – ООО «Агрокомплекс Горноуральский». Чтобы не допустить распространения вируса, в пятикилометровой зоне от злополучного цеха переработки мясной продукции усилили контроль за подворьями граждан, содержащих свиней. За две недели проверок, по словам начальника Горноуральского управления агропромышленного комплекса минагроторга области Ларисы Янкиной, в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пятикилометровой зоне, инфекции не выявлено. Ликвидировали и сам очаг инфекции.

– Мероприятия в рамках плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней полностью выполнены, – пояснил корреспонденту «Облгазеты» руководитель Пригородной ветстанции Андрей Засыпалов.

Быстрая локализация и ликвидация очага инфекции позволили в короткие сроки отменить карантин, но опасность не миновала совсем.

После отмены карантина распоряжением правительства Свердловской области №677-РП на Среднем Урале утвердили план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории региона, рассчитанный на три года. Ряд его положений напрямую касается личных подсобных хозяйств и объектов малого предпринимательства, содержащих свиней. Так, вводится запрет на скармливание свиньям пищевых отходов без их термической обработки, запрет на реализацию населению пищевых отходов из столовых, на свободный выгул животных.

Часть мер коснётся и охотничьих хозяйств: предусматривается регулирование численности диких кабанов, так что на ряде территорий эти животные вообще могут исчезнуть как объект охоты. Напомним, сейчас в области насчитывается около 18 тысяч кабанов. Их численность в расчёте на 1000 га у нас намного меньше, чем в других регионах России.

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