В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 28-летнего мужчину. Фото: Алексей Кунилов.

На Свердловской железной дороге под колёсами грузового поезда погиб 28-летний житель Кушвы. Инцидент произошёл на 313-м километре перегона Гороблагодатская - Азиатская.

Предварительно установлено, что накануне вечером кушвинец в нетрезвом состоянии находился в колее железнодорожного пути. Машинист приближающегося грузового поезда подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина не среагировал. Наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Специалистами уже проведён осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, в этом году это не первый несчастный случай на железной дороге в Свердловской области. Так, по два инцидента произошли в августе (погибли два мужчины) и сентябре (погибли две женщины), ещё три в марте (погибли женщина и двое мужчин).