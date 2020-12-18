На трассе Екатеринбург ‒ Серов в результате ДТП погибла женщина, двое пострадали. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла на 219 км автодороги Екатеринбург ‒ Серов (Нижнетуринский ГО).

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Нижней Туры в сторону Екатеринбурга, выехал на встречку, где столкнулся с Lada Largus. Это произошло сегодня утром.

В результате аварии 32-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП. Водитель и пассажир второй машины ‒ мужчины 1972 и 1979 годов рождения (жители Югорска) госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, в связи с ухудшением погодных условий уральские дорожники выпустили предупреждение для водителей. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

По данным Уральского гидрометцентра, 18 декабря в регионе ожидаются снег и метели. Более подробный прогноз погоды на конец недели можно посмотреть здесь.