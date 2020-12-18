Огнеборцы Екатеринбурга провели учения на станции метро "Ботаническая"

Сотрудники МЧС отработали как навыки пожаротушения при ликвидации сложных возгораний, так и вопросы взаимодействия с сотрудниками екатринбургского метро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге на станции метро "Ботаническая" сотрудники МЧС совместно с представителями метрополитена провели учения. Они отработали как навыки пожаротушения при ликвидации сложных возгораний, так и вопросы взаимодействия с сотрудниками екатринбургского метро.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде учений в помещении силовой подстанции произошло возгорание. Плотный дым заполнил перрон и тоннели, отрезав путь для эвакуации двум сотрудникам метрополитена.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнеборцы оценили обстановку и приняли решение использовать в непригодной для дыхания среде аппараты на сжатом воздухе, оборудованные двумя баллонами вместо одного, что позволяет осуществлять аварийно-спасательные работы в течение часа. Сотрудники МЧС спустились на станцию, нашли пострадавших, надели на них дыхательные маски и вывели наружу. Огонь в помещении силовой подстанции удалось ликвидировать за несколько минут.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Всего в учениях участвовали 24 человека личного состава, 10 сотрудников метрополитена и 6 единиц спецтехники. Учения проходили в ночь на 18 декабря.