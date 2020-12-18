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18 декабря 2020, 23:47

На Серовском тракте семь машин улетели в кювет

авария

На Серовском тракте несколько машин улетели в кювет. Фото: Управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области.

Сегодня вечером на Серовском тракте (между 317 и 318 км) произошли две аварии. В кювет улетели пять легковых автомобилей и два грузовика.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, первое ДТП произошло около 20:00. 25-летняя девушка на Hyundai Accent не справилась с управлением и съехала с проезжей части в кювет. Далее машина опрокинулась.

В результате происшествия водитель и её пассажирка получили травмы. Врачи диагностировали у обеих черепно-мозговую травму головы и ушибы позвоночника. Однако от госпитализации девушки отказались.

Через незначительное время на этом же месте столкнулись и съехали в кювет ещё четыре легковых автомобиля: Skoda Rapid, "ВАЗ-2107", Mitsubishi Lancer, Mazda, и две грузовые машины: Mitsubishi Fuso и DAF. Пострадавших нет.

На месте аварий работают сотрудники ГИБДД. Движение транспортных средств на автодороге частично ограничено и регулируется инспекторами ДПС, свободна одна полоса.

Отмечается, что на указанном участке дороги выявлены недостатки в виде гололёда. Для приведения проезжей части в нормативное состояние вызвана спецтехника.

Добавим, сегодня утром на трассе Екатеринбург ‒ Серов в результате ДТП погибла женщина, двое пострадали.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий уральские дорожники выпустили предупреждение для водителей. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Областная газета Свердловской области

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