В Екатеринбурге в результате ДТП погибли два человека, четыре пострадали

В Екатеринбурге в результате ДТП погибли два человека, четыре пострадали. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне вечером. В результате аварии погибли два человека и четыре пострадали.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, двигаясь по Объездной дороге (со стороны Амундсена в сторону Серафимы Дерябиной), наехал сперва на бордюрный камень, а потом – на дерево. Далее машину отбросило на движущийся в попутном направлении Chevrolet Cruze. Столкновение произошло около дома № 22 на проезде Решетникова.

Во время аварии в первом автомобиле находилось шесть человек. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, ещё один – скончался в медучреждении. В больницу также доставлены 28-летний водитель и трое мужчин-пассажиров. За их жизни борются медики.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы. Водитель направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе следствия, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как ранее сообщала "Областная газета", вчера вечером на Серовском тракте (между 317 и 318 км) произошли две аварии. В кювет улетели пять легковых автомобилей и два грузовика.