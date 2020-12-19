В Екатеринбурге организована проверка после ложного срабатывания пожарной сигнализации на вокзале

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали железнодорожный вокзал. Причиной стало срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в 5 утра в здании железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Было эвакуировано 30 человек. Задержек в движении пассажирских поездов не допущено.
По факту неисправности пожарной сигнализации организована проверка. Специалисты выясняют причина сбоя системы.