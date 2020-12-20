В Нижнем Тагиле изъяли 25 тонн контрафактного алкоголя

Операция прошла в Нижнем Тагиле при участии ОМОН Росгвардии. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области изъято из незаконного оборота 25 тонн алкоголя и почти две тысячи пачек табачных изделий. Операция прошла в Нижнем Тагиле при участии ОМОН Росгвардии.

Как сообщается на странице управления Росгвардии по Свердловской области в социальных сетях, в ходе спецоперации были обнаружены два складских помещения, в которых хранились водка, виски, коньяк и ром различных известных брендов. При этом часть продукции была с поддельной маркировкой, а часть бутылок вовсе не имели акцизных марок.

Также, в одном из помещений оперативники обнаружили более 1,7 тонны спирта и около 500 литров спиртосодержащей жидкости. На этом же складе обнаружена и подозрительная табачная продукция.

Кроме того, рядом со складом находился грузовик с холодильными установками, в кузове которого полицейские нашли коробки с коньяком и водкой различного наименования общим объёмом 203 литра и 170 литров спирта. На втором складе также хранились коробки со спиртным: более 18 тонн водки, коньяка и виски.

В общей сложности на двух складах хранились почти 25 тонн алкоголя и более 1,8 тысячи пачек табачной продукции. По предварительным данным, стоимость обнаруженного контрафакта превышает 13 млн рублей.

Находившийся на складе уроженец одной из южных республик рассказал, что является подсобным рабочим и никакого отношения к изъятому алкоголю не имеет. Собственник поддельного спиртного устанавливается.