В Нижнем Тагиле ночной пожар вывел на мороз 20 человек

Установлено, что горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 30 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ночь на 21 декабря тушили четырёхэтажку на Ленина. По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы были эвакуированы 20 жильцов.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в третьем часу ночи. На место происшестви выезжали 15 спасателей на пяти спецмашинах.

"Установлено, что горела квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 30 кв. м. Проливка и разбор сгоревших констркций завершились к 4:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что накануне поздно вечером в Нижнем Тагиле также случился пожар в девятиэтажном доме на Октябрьском проспекте. Там горел мусоросборник на первом этаже. Людей эвакуировать не пришлось.