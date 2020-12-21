На Урале несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы в детском саду

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения включили бактерицидную лампу вместе с обычным освещением. Фото: Алексей Кунилов

Несколько воспитанников детского сада в Полевском получили ожоги от бактерицидной лампы. По данному факту проводится доследованная проверка.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, инцидент произошёл на днях в одном из детских садов Полевского. По предварительным данным, сотрудники дошкольного образовательного учреждения включили бактерицидную лампу вместе с обычным освещением.

Входе начавшейся проверки следователи дадут этой ситуации правовую оценку. В частности, выяснится, нет ли здесь признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Насколько серьёзные ожоги получили дети, установит судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.