В Каменске-Уральском детсад заплатит 50 тысяч за травму воспитанницы

В Каменске-Уральском детсад заплатит 50 тысяч за травму воспитанницы. Фото: Алексей Кунилов.

В Каменске-Уральском суд оштрафовал МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» на 50 тысяч рублей. В дошкольном учреждении травмировалась 4-летняя девочка.

Установлено, что ребёнок получил травму во время образовательного процесса в октябре. В больнице ей был поставлен диагноз – частичная травматичная ампутация мягких тканей ногтевой фаланги мизинца левой руки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данному инциденту проведена проверка. Выявлено, что в ходе образовательного процесса должностными лицами учреждения не были исполнены требования закона о безопасности несовершеннолетнего, а также допущены нарушения должностных инструкций.

Прокуратурой в адрес заведующего детским садом было внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении учреждения ведомство возбудило административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций"). Суд оштрафовал детсад на 50 тысяч рублей.

Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.

Ранее "Областная газета" рассказывала ещё об одном инциденте в свердловском детсаду. Так, в Полевском несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы. По данному факту проводится доследованная проверка.