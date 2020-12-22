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22 декабря 2020, 17:40

В Алапаевске проводится проверка после нападения собаки на ребёнка

собака

В Алапаевске проводится проверка после нападения собаки на ребёнка. Фото: Алексей Кунилов.

В Алапаевске на 10-летнего ребёнка напала собака. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Предварительно установлено, что в минувшую субботу на улице Пушкина собака (предположительно безнадзорная) напала на мальчика. Ребёнок испытал сильный испуг.

По факту нападения животного организована проверка, в ходе которой специалисты дадут оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак.

Прокуратура уже запросила в мэрии информацию о заключении и исполнении контракта на отлов бездомных животных. При наличии действующего контракта будет дана правовая оценка работе организации-подрядчика по исполнению его условий.

Ранее "Областная газета" писала, что с начала года от укусов животных пострадали 8 567 жителей Свердловской области. Из них 208 человек – в результате нападения диких животных.

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Областная газета Свердловской области

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