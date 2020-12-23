На Урале инспекторы ДПС предотвратили пожар в частном доме

Эвакуированные жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции за помощь. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ДПС помогли предотвратить распространение пожара в частном жилом доме. Инспекторы разбудили жильцов и вовремя вызвали пожарных.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл в Тугулымском районе. Во время ночного патрулирования сотрудникам Госавтоинспекции, лейтенантам полиции Сергею Иванову и Сергею Москвину, стало известно о пожаре на территории частного дома. О возгорании им сообщил проезжавший мимо водитель.

Прибыв по указанному адресу инспекторы застали пожар в одной из надворных построек: в сарае вспыхнули дрова. Полицейские разбудили спящих в доме женщину и двух её сыновей 15 и 20 лет, помогли им выйти на улицу, а затем вызвали пожарных.

До прибытия огнеборцев инспекторы тушили огонь подручными средствами. Они забросали очаг возгорания снегом, не допустив тем самым распространение огня. Прибывшие спасатели окончательно ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Эвакуированные жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции за помощь.