Пожарный извещатель спас свердловскую семью с пятью детьми. Фото: Ирина Порозова.

В Свердловской области пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью. Инцидент произошёл в селе Киргишаны Нижнесергинского муниципального района.

Известно, что в доме находились семь человек, пятеро из которых дети. Во время, когда все домочадцы спали, мать поставила готовить еду и не заметила, как уснула сама.

От отравления едким дымом семью спас сигнал пожарного извещателя, от которого все проснулись. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарный извещатель в доме был установлен недавно, в ходе межведомственного профилактического рейда по местам проживания многодетных семей.

Надо знать! Самым опасным для человека фактором пожара является дым, состоящий из токсичных продуктов горения. Пожарные извещатели своим сигналом предупреждают людей об опасности, позволяя своевременно покинуть опасную зону.

Огнеборцы рекомендуют гражданам устанавливать пожарные извещатели в жилых помещениях. "Маленький и доступный прибор способен спасти самое ценное – человеческую жизнь", – говорится в сообщении.

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