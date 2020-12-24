Стали известны подробности ДТП с 10 пострадавшими в Екатеринбурге

В результате к медикам обратились 10 человек. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проверку по факту ДТП в Екатеринбурге. В результате столкновения служебного автобуса с грузовиком пострадали не менее 10 человек.

Инцидент произошёл сегодня утром на Вторчермете. Предварительно установлено, что грузовик "International 9800" стоял с поломкой на обочине в районе Селькоровской, 62. Водитель автобуса "Богдан" отвлёкся и столкнулся с грузовиком. В автобусе находоились 30 пассажиров, они ехали на работу на одно из предприятий. Десятерым понадобилась помощь - 9 мужчинам и 1 женщине.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, пострадавшим оказывают помощь в больницах. В основном травмы, полученные пассажирами, – это ушибы и ссадины.

"Автобусом управлял 49-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью около 30 км/ч, увидел, что на полосе движения стоит припаркованный грузовик, хотел перестроиться в левый ряд, но не смог, так как там ехали машины", - сообщили в ГИБДД.

В ходе проверки у водителя выявили несколько нарушений: отсутствие пройденного техосмотра, полиса ОСАГО и путевого листа. Кроме того, в ТС не установлен тахограф. В результате возбуждены административные производства. Водителя направили на освидетельствование на состояние опьянения.

"Количество пострадавших уточняется. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП", - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.