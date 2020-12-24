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24 декабря 2020, 12:06

На Урале возбудили административные дела по факту ожогов у 8 воспитанников детсада

детский сад

На Урале возбудили административные дела по факту ожогов у 8 воспитанников детсада. Фото: Алексей Кунилов.

В Полевском прокуратура провела проверку в связи с травмированием воспитанников детсада №65. В результате излучения бактерицидной лампы дети получили термические ожоги кожи лица и фотоожог роговицы глаза.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, воспитатель включила бактерицидную лампу во время нахождения детей в помещении группы № 10. "В виду отсутствия надлежащего контроля со стороны воспитателя" ожоги получили 8 воспитанников. Это произошло 17 декабря.

На место выезжали представители прокуратуры и Роспотребнадзора. По итогам проведённой проверки в учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемического законодательства. В адрес начальника управления образования Полевского ГО было внесено представление об устранении нарушений.

В отношении директора детского сада возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения") и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций").

Отмечается, что фактическое устранение нарушений федерального законодательства и восстановление прав несовершеннолетних на получение образования в безопасных условиях поставлены на контроль прокуратуры.

Ранее "Облгазета" писала, что 21 декабря инцидентом заинтересовались в региональном СКР, была организована доследственная проверка.

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Областная газета Свердловской области

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