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25 декабря 2020, 13:05

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов застрелили водителя автобуса

Маршрутка

Во время преступления автомашина, в которой находился пострадавший, была припаркована напротив одного из домов по пр. Космонавтов. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге. В результате инцидента погиб водитель автобуса.

Стрельба произошла накануне поздно вечером на пр. Космонавтов. Неизвестный выстрелил в голову водителю 1976 года рождения и скрылся.

"Во время преступления автомашина, в которой находился пострадавший, была припаркована напротив одного из домов по пр. Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался", - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "убийство". Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Ведутся мероприятия по задержанию подозреваемого.

Областная газета Свердловской области

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