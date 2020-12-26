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26 декабря 2020, 11:13

Самолёт из Тюмени в Воронеж совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Лайнер приземлился в Кольцово в 8:10. Фото: Галина Соловьева

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Тюмени в Воронеж. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Как рассказали в пресс-службе Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл ранним утром 26 декабря. По предварительным данным, на борту самолёта СRJ 100, выполняющего рейс «Тюмень-Воронеж», сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге.

Лайнер приземлился в Кольцово в 8:10. Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. На борту находилось 35 пассажиров и три члена экипажа.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают членов экипажа и пассажиров. Причины вынужденной посадки выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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