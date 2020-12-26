В Красноуфимске жильцы барака остались без крова из-за пожара с погибшим

На момент пожара в доме находились 20 человек, в том числе шестеро детей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Красноуфимске сегодня ранним утром сгорел двухэтажный многоквартирный жилой дом барачного типа. В огне погиб мужчина. Без крова остались около 20 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в двухэтажном бараке на ул. Октября, 23а в Красноуфимске поступило в экстренные службы 26 декабря около шести часов утра.

К моменту прибытия спасателей огнём были охвачены кровля и второй этаж жилого дома. С помощью автолестницы и трёхколенных пожарных лестниц огнеборцы спасли со второго этажа троих человек. Ещё 16 жильцов смогли покинуть охваченную пламенем постройку самостоятельно.

Справиться с огнём удалось к 8:30. Общая площадь пожара составила 360 кв. м. Огонь уничтожил кровлю дома. Также повреждены стены, перекрытия и домашнее имущество восьми квартир на втором этаже. Распространения огня на первый этаж удалось избежать.

При пожаре погиб мужчина. Также пострадали ещё два человека, - мужчина и женщина. Им потребовалась госпитализация.

Добавим, что по данным администрации муниципального образования, на момент пожара в доме находились 20 человек, в том числе шестеро детей. Для погорельцев развёрнут пункт временного размещения на базе общежития педагогического колледжа. В нём размещены 10 человек, в том числе один ребёнок, остальные разместились у родственников.

К тушению пожара привлекались пять пожарных машин и 30 спасателей. Причина происшествия устанавливается.