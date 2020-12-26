В Нижнем Тагиле во время катания с горки погибла 8-летняя девочка

В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту гибели ребёнка во время катания с горки. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту гибели ребёнка во время катания с горки. Трагедия произошла накануне вечером в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сообщение о смерти восьмилетней девочки при падении с горки во время катания на санках поступило на пульт оперативных служб от бригады скорой медицинской помощи 25 декабря около 18:00.

По предварительным данным, незадолго до происшествия ребёнок с бабушкой отправились в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках во дворе дома по ул. Курортная, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания ребёнок погиб.

Уже установлено, что высота самой высокой части горки составляет около 194 см. В ходе начавшейся проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдения законодательства при установке горки. Для этого будет запрошена эксплуатационно-техническая документация на детское игровое оборудование.

По факту гибели ребёнка следственными органами проводится доследственная проверка. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.