В Екатеринбурге полыхало кафе на Сортировке

На площади 200 кв. метров полыхали кровля и внутренняя отделка помещения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в субботу днём загорелось здание кафе на Сортировке. Эвакуировано четыре человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в здании отдельно стоящего кафе на ул. Технической поступило в экстренные службы около двух часов дня. На площади 200 кв. метров полыхали кровля и внутренняя отделка помещения.

В момент начала пожара посетителей в кафе не было. Ещё до прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо сотрудников точки общепита.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. В 14:43 пожар был локализован, в 14:53 открытое горение ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал.