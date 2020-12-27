Виктор Теряев отдал службе в МЧС России более четверти века. За это время он лично потушил не одну сотню пожаров. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня по всей стране отмечают День спасателя России. В этом году он совпадает с ещё одним важным событием — 30-летием МЧС России. Накануне двойного праздника начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор ТЕРЯЕВ дал «ОГ» эксклюзивное интервью. Он рассказал о снижении числа происшествий, моделировании чрезвычайных ситуаций, паводке в Нижних Сергах, подготовке спасателей к новогодним праздникам и их активности в социальных сетях.

Прогнозирование ЧС

– Виктор Владимирович, история МЧС России неразрывно связана с генералом армии Сергеем Шойгу, который возглавлял ведомство с 1991 по 2012 год. После его ухода на пост министра обороны России журналисты стали про МЧС писать реже. Но ведь работы от этого у спасателей меньше не стало?

– Писать про нас меньше не стали — только в этом году про свердловский главк вышло более 15 тысяч публикаций в СМИ. В этом году силами пожарно-спасательных подразделений на территории Свердловской области ликвидированы около 12 тысяч происшествий. Из общего числа порядка 9,5 тысячи — это техногенные пожары, ещё 2,2 тысячи — ДТП, 430 случаев – жилищно-коммунальные аварии, 71 — происшествия на водных объектах. Если говорить о динамике, то по сравнению с прошлым годом примерно на 7 процентов сократилось число техногенных пожаров и погибших людей. Из-за летней жары почти в два раза увеличилось число лесных пожаров — с 261 до 513, а их площадь выросла в 4,5 раза – с 2,2 тысячи гектаров до 10 тысяч. Тем не менее 78 процентов природных возгораний были потушены в первый день — этот показатель улучшился на 13 процентов.

Портрет Сергея Кужугетовича Шойгу висит в кабинете Виктора Теряева на почётном месте. Фото: Галина Соловьёва

– Что этому способствовало?

– Космический мониторинг, который позволяет выявить на ранних стадиях любой очаг возгорания. Это приводит к более быстрому реагированию на ЧС. Об ухудшении лесопожарной обстановки мы знали ещё в начале года. У нас в штате регионального Центра управления в кризисных ситуациях есть аналитики, которые моделируют возможные ЧС в разных частях региона. Они дают краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы. В январе мы прогнозировали более 500 природных пожаров, и мы видим, что прогноз нас не подвёл. При прогнозировании учитывают всё — количество выпавших осенью и зимой осадков, толщину снежного покрова, влажность почвы, водность рек и другие параметры. На основании прогнозов планируются превентивные мероприятия, которые позволяют снизить риски возникновения происшествий и минимизировать ущерб от них.

– Наводнение в Нижних Сергах этим летом тоже прогнозировалось?

– У нас есть паспорта безопасности территорий, где прописан весь спектр рисков, которые могут возникнуть в зависимости от времени года и сезонности. Риску подтопления от дождевого паводка подвержены муниципалитеты, которые находятся в гористой местности. Среди них – Нижние Серги, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил. Полностью уйти от того, что произошло, было нельзя, но последствия наводнения можно было минимизировать. За 12 часов выпала полуторамесячная норма осадков. Такой огромный объём воды нашёл себе выход. Даже если бы мы проводили все превентивные мероприятия по расчистке русел мелких рек в горах, на пути воды существовали преграды – три пешеходных моста, которые и были снесены. Но в целом, благодаря слаженным действиям всей областной подсистемы по борьбе с ЧС, не было допущено человеческих жертв, а коммунальную сферу восстановили в кратчайшие сроки.

Пожарная безопасность

– Какие ещё природные ЧС характерны для Свердловской области?

– В регионе довольно высок риск весеннего подтопления. Исходя из многолетних наблюдений, ему подвержены те муниципальные образования, где протекают крупные реки — Сосьва, Лозьва, Тавда, Тура, Ирбит, Тагил, Чусовая. Наиболее острая ситуация традиционно складывается в городском округе Ирбит — там ежегодно подтапливает деревянные дома на улицах Революции и Северной. Поэтому с наступлением весны мы пристально наблюдаем за уровнем воды в реках Ирбит и Ница и наращиваем группировку сил и средств для предупреждения паводка и ликвидации его последствий. Наряду с половодьем на Среднем Урале периодически случаются землетрясения. Они регистрируются в Первоуральске и Ревде. В этом году подземных толчков не было, но в прошлом мы зафиксировали четыре небольших землетрясения. Их эпицентр был на глубине 10 километров, поэтому на поверхности они не ощущались и меры реагирования не понадобились.

– Если говорить о техногенных происшествиях, с чем чаще всего сталкиваются спасатели?

– В основном это ДТП и пожары в жилых домах с печным отоплением. С наступлением зимы их риск увеличивается из-за низких температур и сложных погодных условий. Мы проводим большую профилактическую работу среди населения и постоянно напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности. Если следить за техническим состоянием печей, чистить дымоходы, ремонтировать трубы, то пожаров будет меньше. В многоэтажных домах ситуация гораздо лучше, чем в частном секторе. Сегодня каждая квартира в новостройках оборудуется автономным пожарным извещателем, который позволяет своевременно оповещать о возгорании, минимизировать его последствия и предотвратить гибель людей. По сравнению с прошлым годом число пожаров в высотках уменьшилось на 12 процентов, а материальный ущерб снизился в четыре раза – с 20 до 5 миллионов рублей.

– После пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унёсшего жизни 60 человек, по всей России начались проверки безопасности подобных объектов. Свердловские ТРЦ соответствуют необходимым требованиям?

– Пожар в «Зимней вишне» – страшная трагедия, к которой привела погоня за выгодой собственника этого ТРЦ. В какой-то степени недоработали и наши кемеровские коллеги – они не в полной мере применили те полномочия, которые им предоставлены законом. Что касается Свердловской области, после этого случая мы провели совместно с прокуратурой 2,5 тысячи проверок и обследовали все торговые центры в нашем регионе. Из 500 объектов в 368 были выявлены нарушения норм противопожарной безопасности. Среди них — отсутствие или нерабочее состояние автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей. По 18 торговым центрам мы передали материалы в суд для принятия решений о запрете их эксплуатации: восемь из них были закрыты до полного устранения замечаний, на остальные были наложены административные штрафы. Сейчас все ТРЦ на Среднем Урале находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.

На настенных часах в кабинете Виктора Теряева Уральский федеральный округ изображён неслучайно – свердловский главк координирует деятельность региональных подразделений МЧС России, входящих в состав УрФО. Фото: Галина Соловьёва

Отдых и «хайп»

– Скоро Новый год. Несмотря на запрет массовых мероприятий, уличных гуляний вряд ли удастся избежать. Да и от запуска фейерверков люди тоже не откажутся. Как спасатели будут следить за безопасностью граждан в праздники?

– С 1 декабря по 15 января мы проводим профилактическую операцию «Новый год». В эти дни силы и средства главного управления будут находиться в режиме повышенной готовности. По нашим данным, в праздники планируется задействовать 79 объектов с массовым пребыванием детей – школы, дома культуры, детские сады, где эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятия без приглашения родителей и гостей. Эти места под нашим пристальным наблюдением, мы их проверяем, обследуем и проводим инструктажи по технике безопасности. Также у нас на контроле все храмы и монастыри. Но основной акцент мы делаем на рейды по местам хранения и реализации пиротехнических изделий. Уже проведено 93 рейда с охватом 156 магазинов и киосков. В 54 из них мы выявили нарушения, 18 предпринимателей привлечены к административной ответственности. В прошлом году не было ни одного случая, где причиной пожара послужил неправильно запущенный фейерверк. Надеемся, что в предстоящие праздники тоже обойдётся без происшествий.

– Спасатели были первыми в России, кто задолго до появления социальных сетей предвосхитили модные нынче тренды. Многие блогеры ловят «хайп», размещая на своих каналах в Сети трогательные ролики о спасении котиков, застрявших на деревьях или балконах. МЧС занималось этим ещё на заре цифровых технологий. Что популярно у подписчиков свердловского главка сейчас?

– Недавно мы провели в соцсетях флешмоб по силовой тяге пожарной автоцистерны весом более 15 тонн. Я с интересом наблюдал и за подписчиками, и за их комментариями. Большинство тех, кто смотрел это видео, положительно его оценили: люди увидели, что в пожарно-спасательных подразделениях МЧС служат специалисты высокого уровня, которые много времени уделяют профессиональной и физической подготовке. Демонстрацией нашей работы мы не ограничиваемся – организуем викторины и конкурсы на пожарную тематику, недавно устроили кулинарный поединок. У нас всесторонне развитый личный состав, сотрудники регулярно рассказывают о своих буднях в соцсетях, а некоторые «хайпуют» по-крепкому. Например, у командира отделения 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга Антона Мальцева более 200 тысяч подписчиков на Ютьюбе. Он снимает свою работу на экшн-камеру, закреплённую на каске, и делает много проектов по пожарной безопасности. Это находит живой отклик у людей: после просмотра роликов они начинают задумываться о соблюдении правил безопасного поведения с огнём и ответственнее относятся к своей жизни.

Спасатели не только тушат пожары и разбирают завалы – зачастую им приходится спасать домашних животных, которые оказались без присмотра своих хозяев. Фото: Галина Соловьёва

– Вы довольно часто выезжаете на места происшествий и лично руководите спасательными операциями. Какая ситуация запомнилась сильнее всего?

– Конкретно какой-то момент выделить сложно: 15–20 лет назад я выезжал на каждый пожар, теперь делаю это реже. С годами смотришь на происшествия не как обычный человек, а как профессионал, взвешенно оценивающий ситуацию. Но я не могу никак привыкнуть, когда вижу гибель детей. К сожалению, с такими ситуациями мне приходилось встречаться не раз. Это действительно страшно.

– Чем занимаетесь в свободное от службы время?

– Стараюсь проводить его активно. Люблю охотиться с друзьями. Раньше увлекался охотой на водоплавающую дичь, сейчас предпочитаю зимнюю загонную охоту на парнокопытных – лосей, оленей, косуль. На Среднем Урале я уже три года, стараюсь узнать больше о регионе, его истории и достопримечательностях. Крайний раз ездил в Верхотурье. Понравилась его архитектура и сельский уют. На севере от Верхотурья места не менее интересные. Из них мне запомнился Ивдель: поразил его гористый ландшафт, хвойные леса и городское благоустройство.

Поздравление с Днём спасателя

Поздравляю с наступающим Днём спасателя коллег и наших ветеранов, которые стояли у истоков создания и развития противопожарной службы Свердловской области! Этот год для нас знаменательный — исполняется 30 лет с момента создания МЧС России. Хочу поблагодарить личный состав за преданность и верность профессиональному долгу, за добросовестное исполнение своих обязанностей. Желаю всем добра, мира, благополучия и успехов по службе!

ДОСЬЕ «ОГ» Виктор Теряев родился в 1968 году в деревне Хантиновка Тюменской области. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище по специальности «Эксплуатация машин инженерного вооружения». В 1985–1992 годах служил в Вооружённых силах РФ. С июня 1993 года — в Государственной противопожарной службе Тюменской области. В 2004 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2013-м – Академию Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, спустя год возглавил управление. Награждён медалями и нагрудными знаками МЧС России, отмечен благодарностями губернаторов Свердловской и Тюменской областей.

К 30-летию МЧС России свердловский главк подготовил специальный выпуск ведомственной газеты. Фото: Галина Соловьёва

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