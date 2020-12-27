В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в краже 400 тысяч рублей у 93-летней труженицы тыла

Задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: Коллаж, УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала троих злоумышленников, подозреваемых в краже 400 тысяч рублей у 93-летней труженицы тыла. Задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым в уральской столице.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по подозрению в хищении денег у пожилой жительницы Верх-Исетского района задержаны две женщины 39 и 29 лет и 33-летний мужчина.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом работников социальной службы. Гостьи рассказали о якобы проводимой замене старых денег на новые, и попросили показать купюры.

Пока одна из подозреваемых переписывала номера банкнот, пожилая хозяйка находилась с ней в одной комнате. Чем в это время занималась вторая гостья, потерпевшая не видела. После ухода «социальных работников», пожилая женщина обнаружила вместо своих сбережений билеты «Банка приколов».

Потерпевшая позвонила внучке, которая в свою очередь обратилась в полицию. Сотрудники полиции вычислили и задержали злоумышленников. Как выяснилось, две жительницы Челябинска ранее уже были судимы за кражи, мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Их предполагаемый сообщник в момент совершения преступления ждал в автомобиле. Им оказался также ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Арамиля.

Задержанные не стали отрицать свою причастность к преступлению. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Они заключены под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские располагают информацией о причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Екатеринбурге. Потерпевших от действий данных лиц просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 294-14-94, 8 (343) 356-42-08 либо 02 (102 по мобильному).