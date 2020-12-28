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28 декабря 2020, 07:41

В Каменске-Уральском ночью тушили склад магазина, а в Талице - грузовик и трактор

Спасатели тушат пожар

Площади пожаров составили 15 и 500 кв. м соответственно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 28 декабря в Свердловской области произошло сразу несколько крупных пожаров. В Каменске-Уральском полыхал склад магазина, а в д. Трехозерная Талицокого ГО - грузовик, трактор и бесхозное здание.

В первом случае сообщение в диспетчерскую поступило после 3:00. На место происшествия на ул. Каменская выезжали 9 спасателей на трёх спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано в 3:26, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:20. Установлено, что на площади 15 кв. м сгорела картонная тара, повреждены стены холодного склада магазина, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также сообщили о пожаре на ул. Труда в д. Трехозерная. На площади 500 кв. м там после 2:00 сгорели "Камаз", трактор "МТЗ-82", кровля и перекрытие бесхозного здания.

Областная газета Свердловской области

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