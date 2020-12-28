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Общество / Происшествия
28 декабря 2020, 08:03

В Екатеринбурге "Газель" сбила пешехода

Авария на дороге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Инцидент произошёл на ул. Новгородцевой, 4 б накануне вечером. "Газель" проехала на запрещающий сигнал светофора, сбила пешехода и скрылась.

30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что ТС ехало по дублёру Сибирского тракта со стороны ул. Малышева в сторону 40-лет Комсомола. Пешеход переход дорогу на зелёный.

"Благодаря быстрому реагированию скрывшегося водителя задержал экипаж ДПС. Нарушителем оказался мужчина 1997 года рождения со стажем 3 года. Водитель пояснил, что скрылся с места аварии, так как испугался. Его направили на медицинское освидетельствование, на состояние опьянения", - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Точные причины ДТП устанавливаются в ходе расследования. На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции и следователь специализированного отдела по расследованию аварий ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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