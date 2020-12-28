В Баренцевом море затонуло рыболовное судно: пропали 17 человек

Рано утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло судно. В момент происшествия на борту находились 19 человек.
Информация о затоплении судна "Onega" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) поступила на пульт диспетчера МЧС РФ в 7:30. Спасены два человека. На поиски ещё 17 человек отправилось судно "Войково". Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, причиной затопления рыболовного судна стало его обледенение.
Рыболовное судно "Onega" было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Ходит под российским флагом.