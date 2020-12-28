В Баренцевом море затонуло рыболовное судно, пропали 17 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Рано утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло судно. В момент происшествия на борту находились 19 человек.

Информация о затоплении судна "Onega" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) поступила на пульт диспетчера МЧС РФ в 7:30. Спасены два человека. На поиски ещё 17 человек отправилось судно "Войково". Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, причиной затопления рыболовного судна стало его обледенение.