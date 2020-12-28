По факту затопления судна в Баренцевом море возбуждено уголовное дело. Фото: Галина Соловьёва.

Инцидентом с затоплением рыболовного судна в акватории Баренцева моря заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта").

Об этом сообщает пресс-служба Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительным данным, сегодня утром в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Onega". В результате инцидента в воде оказались 19 человек. Двое из них спасены. Проводятся поиски ещё 17 россиян.

"По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чём незамедлительно поступила информация в спасательную службу", – говорится в сообщении. На место происшествия уже выехали следователи. Специалистами проводится комплекс мер для установления всех обстоятельств случившегося.